Rider rapinato a Napoli, fermati i sospettati: ci sono anche dei minori (Di lunedì 4 gennaio 2021) Rider picchiato e rapinato a Napoli: fermati i presunti responsabili. Tra loro ci sarebbero anche dei minorenni. Prosegue la gara di solidarietà per il 52enne aggredito Fermate dalla Polizia le… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021)picchiato ei presunti responsabili. Tra loro ci sarebberodei minorenni. Prosegue la gara di solidarietà per il 52enne aggredito Fermate dalla Polizia le… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

fanpage : Ultim'ora Fermati dalla Polizia i 5 presunti aggressori. Sarebbero tutti giovanissimi. - MediasetTgcom24 : Napoli, il rider picchiato e rapinato: 'Commosso dalla solidarietà dei napoletani' #Rider - Bart1705 : RT @Iperbole_: Per il rider brutalmente rapinato a Napoli già raccolti oltre 11mila€ per ricomprargli il mezzo, fondamentale per lavorare.… - BorbonicaNapoli : Chissà se lo diranno ai tg, che in poche ore si sono raccolte 11.000 euro e 5 delle 8 bestie sono state arrestate.… - Iperbole_ : Per il rider brutalmente rapinato a Napoli già raccolti oltre 11mila€ per ricomprargli il mezzo, fondamentale per l… -