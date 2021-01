Paolo Fox, bufera a Domenica In per l’oroscopo 2021: “Attento, ti giochi la carriera” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Curioso siparietto tra Mara Venier e Paolo Fox nel corso della puntata di ieri, 3 gennaio, di Domenica In. Il noto astrologo è stato ospite della prima puntata del 2021 del contenitore Domenicale di Rai 1, per svelare le previsioni dell’oroscopo per il nuovo anno. Difficile però dimenticare le polemiche e l’ironia social quando esattamente un anno fa Paolo Fox aveva previsto per alcuni segni un 2020 meraviglioso: “Possiamo dire che questo è un anno di crescita e addirittura vantaggioso per i viaggi e per gli spostamenti. Tra gennaio e maggio avrete una bellissima situazione”. Poi sappiamo tutti come sono andate le cose, tant’è che il video con le previsioni per il 2020 del guru degli astrologi era diventato virale sui social. Mara Venier non ha glissato sull’accaduto: “Ora mi ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Curioso siparietto tra Mara Venier eFox nel corso della puntata di ieri, 3 gennaio, diIn. Il noto astrologo è stato ospite della prima puntata deldel contenitorele di Rai 1, per svelare le previsioni delper il nuovo anno. Difficile però dimenticare le polemiche e l’ironia social quando esattamente un anno faFox aveva previsto per alcuni segni un 2020 meraviglioso: “Possiamo dire che questo è un anno di crescita e addirittura vantaggioso per i viaggi e per gli spostamenti. Tra gennaio e maggio avrete una bellissima situazione”. Poi sappiamo tutti come sono andate le cose, tant’è che il video con le previsioni per il 2020 del guru degli astrologi era diventato virale sui social. Mara Venier non ha glissato sull’accaduto: “Ora mi ...

matteograndi : Benvenuti nel Paese in cui la gente crede a Paolo Fox, a Padre Pio, agli attori di Forum, ma poi è scettica di fronte al vaccino. - insopportabile : PAOLO FOX, STAI ATTENTO A QUELLO CHE DICI. - ValeriaCn12 : Paolo Fox dovresti smetterla di illudermi - krudesky : RT @confundustria: #Renzi ha chiesto a Paolo Fox un oroscopo personalizzato per il 2021. La risposta è arrivata : - LorenzoOlivier : RT @confundustria: #Renzi ha chiesto a Paolo Fox un oroscopo personalizzato per il 2021. La risposta è arrivata : -