Nuovo lockdown nazionale in Gran Bretagna | l’annuncio di Boris Johnson

l'annuncio del premier britannico Boris Johnson è arrivato questa sera, in un discorso televisivo al Paese. La Gran Bretagna per far fronte alla nuova ondata esponenziale di contagi, si chiude…

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo lockdown Rischio di nuovo lockdown? Il governo si riserva di decidere Il Tempo Nuovo lockdown nel Regno Unito. Boris Johnson: “Restate chiusi in casa”

Il premier Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown in Inghilterra. Scuole chiuse, obbligo di rimanere a casa: queste le principali restrizioni che entreranno in azione già dalla mezzanotte. Il ...

Covid in Gran Bretagna, nuovo lockdown. Il premier Johnson: "Scuole chiuse, state a casa e salvate la sanità"

Il premier britannico Boris Johnson , nel messaggio televisivo che ha rivolto alla nazione nella serata di lunedì 4 gennaio , ha ...

