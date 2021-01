Milan, con Kjaer ritorna la solidità in difesa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Milan è tornato da Benevento con una vittoria sofferta, ma meritata che lo ha riportato al comando della classifica. Un dato di non poco conto è pero il risultato: 0-2. Nonostante abbia giocato in 10 per un ora di gioco, la squadra di Pioli è riuscita a mantenere inviolata la propria porta, cosa che nelle ultime uscite non era riuscita. Anzi nelle precedenti 5 di campionato i rossoneri avevano subito ben 8 gol. L’inizio di questo ruolino negativo era cominciato con l’assenza di Simon Kjaer per infortunio, ed è stato interrotto ieri, che il difensore danese è tornato al suo posto in difesa. Non un caso. E adesso si può guardare con ottimismo alla supersfida di mercoledì contro la Juventus. Foto: Twitter Coppa Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilè tornato da Benevento con una vittoria sofferta, ma meritata che lo ha riportato al comando della classifica. Un dato di non poco conto è pero il risultato: 0-2. Nonostante abbia giocato in 10 per un ora di gioco, la squadra di Pioli è riuscita a mantenere inviolata la propria porta, cosa che nelle ultime uscite non era riuscita. Anzi nelle precedenti 5 di campionato i rossoneri avevano subito ben 8 gol. L’inizio di questo ruolino negativo era cominciato con l’assenza di Simonper infortunio, ed è stato interrotto ieri, che il difensore danese è tornato al suo posto in. Non un caso. E adesso si può guardare con ottimismo alla supersfida di mercoledì contro la Juventus. Foto: Twitter Coppa Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OptaPaolo : 21&207 - #RafaelLeão è il 2° straniero più giovane di sempre a raggiungere quota 10 gol con il Milan in Serie A (a… - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol strao… - AntoVitiello : #Milan-#Simakan, è atteso un rilancio per convincere i francesi a cederlo, non manca molto. Mentre i contatti con l… - F_Enrico88 : Oggi parlo con un collega gobbo e mi dice che spera che tonali ritorni al Brescia, che è un buono a nulla, che il M… - Torex1979 : RT @pistoligno_gol: La #Juventus con #CristianoRonaldo parte già dall'1 a 0... Il #Milan pure... #rigoreperilmilan -