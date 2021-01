Microplastiche nella placenta: ormai non c’è da stupirsi. Ma ognuno di noi può fare la differenza (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da una recente ricerca condotta a Roma su 6 placente, dopo parti e gravidanze normali, è emersa la presenza di Microplastiche in 4 di esse. Sono stati infatti trovati 12 frammenti di Microplastiche (5 nel lato fetale, 4 nel lato materno e 3 nelle membrane corioamniotiche), tutti pigmentati e caratterizzati per morfologia e composizione chimica. La notizia ha suscitato notevole scalpore perché è la prima volta che viene segnalato il loro ritrovamento in un organo così particolare come la placenta. Eppure non c’è molto da stupirsi visto che la produzione globale di plastica ha raggiunto 320 milioni di tonnellate all’anno e, nella sola Europa, nel 2014 ne sono state prodotte ben 58 milioni di tonnellate (PlasticsEurope, 2016). La plastica, una volta rilasciata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da una recente ricerca condotta a Roma su 6 placente, dopo parti e gravidanze normali, è emersa la presenza diin 4 di esse. Sono stati infatti trovati 12 frammenti di(5 nel lato fetale, 4 nel lato materno e 3 nelle membrane corioamniotiche), tutti pigmentati e caratterizzati per morfologia e composizione chimica. La notizia ha suscitato notevole scalpore perché è la prima volta che viene segnalato il loro ritrovamento in un organo così particolare come la. Eppure non c’è molto davisto che la produzione globale di plastica ha raggiunto 320 milioni di tonte all’anno e,sola Europa, nel 2014 ne sono state prodotte ben 58 milioni di tonte (PlasticsEurope, 2016). La plastica, una volta rilasciata ...

Advertising

ilfattoblog : Microplastiche nella placenta: ormai non c’è da stupirsi. Ma ognuno di noi può fare la differenza - mose_sorbo : che SCHIFOOOO...=GIA' anche PRIMA di NASCERE..!!!!!---Trovate microplastiche nella placenta umana: è la prima vo… - simona_com : Trovate per la prima volta microplastiche nella placenta umana - mgcoggiola : Trovate per la prima volta microplastiche nella placenta umana - Sanità - - MarcelloAtanas : RT @lastampasalute: 'Così abbiamo scoperto le microplastiche anche nella placenta umana' -