Lombardia, mandare via Gallera non basta: deve cambiare l’intero modello (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il possibile avvicendamento di Giulio Gallera alla guida dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia non stupisce. Semmai, stupisce il fatto che sia rimasto in sella fino ad oggi, sebbene la sua sorte sembrasse segnata ormai da tempo. L’ormai celebre dichiarazione di Gallera sui medici in ferie durante la campagna vaccinale sarà la goccia che farà traboccare il vaso? Può darsi, ma a mio modo di vedere c’erano già da tempo motivazioni adeguate per rimuoverlo e non mi riferisco certo alle polemiche che in qualche modo ci hanno riguardato e nemmeno alle tante gaffe dell’esponente forzista, bensì all’imbarazzante serie di inefficienze che ha caratterizzato tutta la gestione della vicenda pandemica. Tuttavia, con la stessa chiarezza, va detta una cosa: è troppo comodo fare di Gallera il capro espiatorio di una ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il possibile avvicendamento di Giulioalla guida dell’assessorato al Welfare di Regionenon stupisce. Semmai, stupisce il fatto che sia rimasto in sella fino ad oggi, sebbene la sua sorte sembrasse segnata ormai da tempo. L’ormai celebre dichiarazione disui medici in ferie durante la campagna vaccinale sarà la goccia che farà traboccare il vaso? Può darsi, ma a mio modo di vedere c’erano già da tempo motivazioni adeguate per rimuoverlo e non mi riferisco certo alle polemiche che in qualche modo ci hanno riguardato e nemmeno alle tante gaffe dell’esponente forzista, bensì all’imbarazzante serie di inefficienze che ha caratterizzato tutta la gestione della vicenda pandemica. Tuttavia, con la stessa chiarezza, va detta una cosa: è troppo comodo fare diil capro espiatorio di una ...

millimillli : @matteorenzi Non è la prima frase assurda. .anzi perché ti metti di traverso ed ostacoli la richiesta di mandare a… - Smg_1908 : RT @jnterista_12: @Smg_1908 @ngiusti03 @enneaccaquattro @perchetendenza Io o lasciato quella terra di merda della calabria per venire in Lo… - enneaccaquattro : RT @jnterista_12: @Smg_1908 @ngiusti03 @enneaccaquattro @perchetendenza Io o lasciato quella terra di merda della calabria per venire in Lo… - SmolCactusJack : RT @jnterista_12: @Smg_1908 @ngiusti03 @enneaccaquattro @perchetendenza Io o lasciato quella terra di merda della calabria per venire in Lo… - jnterista_12 : @Smg_1908 @ngiusti03 @enneaccaquattro @perchetendenza Io o lasciato quella terra di merda della calabria per venire… -