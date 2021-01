LG Display | un pannello OLED flessibile per il gaming

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Al CES 2021 verrà presentato da LG uno schermoche potrà curvare in maniera adattiva per un maggior coinvolgimento durante l’esperienza da gioco. Si tratta di una curiosa innovazione, chissà se avrà successo o se rimarrà solamente un concept Il CES 2021 sarà teatro di numerosi innovazioni. Vedremo in azione diversi chip di nuova generazione per notebook e soprattutto nuove tecnologie di visione come le prime TV Micrpronte per il commercio di massa. Tuttavia LG che è leader indiscusso nel mercato degli– praticamente tutti i pannelliche vengono utilizzati per produrre TV provengono dalle fabbriche di LG – continua ad investire nella tecnologia organica. Non è la prima volta che sentiamo parlare diflessibili. Schermi...