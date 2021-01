La grande ossessione della Regina Elisabetta (in cucina) (Di lunedì 4 gennaio 2021) US Weekly ha fatto qualche domanda all’ex chef della Regina Elisabetta, Darren McGrady. Anche perché molti tra gli appassionati spettatori della serie Netflix The Crown (che, come detto da molti tabloid, ha fatto ‘storcere il naso’ alla famiglia reale), non vedono l’ora di sapere la verità. Va bene, “non vedono l’ora” è forse un tantino esagerato. Fatto sta che nella quarta stagione viene rimarcata la grande passione della Regina per il salmone bollito: praticamente a ogni pranzo o cena, soprattutto quelli “a due” con un altro membro della royal family, ‘Betty’ lo fa servire. Sarà così anche nella realtà? “Sì, la Regina lo ama. Specialmente quando è a Balmoral mangia solo quello, o quasi – ha detto McGrady – Molto spesso il principe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) US Weekly ha fatto qualche domanda all’ex chef, Darren McGrady. Anche perché molti tra gli appassionati spettatoriserie Netflix The Crown (che, come detto da molti tabloid, ha fatto ‘storcere il naso’ alla famiglia reale), non vedono l’ora di sapere la verità. Va bene, “non vedono l’ora” è forse un tantino esagerato. Fatto sta che nella quarta stagione viene rimarcata lapassioneper il salmone bollito: praticamente a ogni pranzo o cena, soprattutto quelli “a due” con un altro membroroyal family, ‘Betty’ lo fa servire. Sarà così anche nella realtà? “Sì, lalo ama. Specialmente quando è a Balmoral mangia solo quello, o quasi – ha detto McGrady – Molto spesso il principe ...

Advertising

Teresafas : Il grande buco nero della 'preparedness': Azzolina si è concentrata sui banchi per puffi, ripetendo fino all’ossess… - archbarbacci : @Tpp92 @matteosalvinimi Mi sa che per lei Salvini é un ossessione.... mi sa che ha un grande problema se fosse così… - maiohosonno1 : RT @theweirdSofi: A questo punto può fare di tutto. L'amore si è trasformato in ossessione, follia, gelosia. Che grande attore Ibrahim Çeli… - garibaldino84 : RT @Annamar56834309: Sono grande abbastanza per sapere che l'amore quello vero non è controllo, non è ossessione, non è umiliazione non è d… - francystyless : okay basta, questa ossessione per il pancino di harry sta diventando troppo grande -

Ultime Notizie dalla rete : grande ossessione La grande ossessione della Regina Elisabetta (in cucina) Il Fatto Quotidiano L’alfabeto e le ossessioni di Georges Simenon, inventore del commissario Maigret

26 frammenti che ne descrivono le caratteristiche salienti, le ossessioni e le persone che ne hanno segnato ... “Simenon è stato un grande romanziere e, insieme, il più efficace trascrittore della ...

L'Inno a Roma non piace a "Repubblica". Storace: FdI lo difenda

Il veleno corre su WhatsApp e tira in ballo Puccini. "Che problema ha Repubblica con l’ Inno a Roma ? Sole che sorgi, libero e ...

26 frammenti che ne descrivono le caratteristiche salienti, le ossessioni e le persone che ne hanno segnato ... “Simenon è stato un grande romanziere e, insieme, il più efficace trascrittore della ...Il veleno corre su WhatsApp e tira in ballo Puccini. "Che problema ha Repubblica con l’ Inno a Roma ? Sole che sorgi, libero e ...