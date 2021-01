Incidente sulla Pontina, traffico bloccato verso il GRA: si circola su una sola corsia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un Incidente avvenuto circa un’ora fa sulla statale Pontina sta bloccando la circolazione in direzione della Capitale. Il sinistro, che sembrerebbe essere autonomo, si è verificato all’altezza di Castel di Decima. Al momento sulla carreggiata ci sono oltre 4km di coda e si circola su una sola corsia. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina #SS148 #Pontina code per #Incidente altezza #CasteldiDecima in direzione #RaccordoAnulare si transita sulla sola corsia di sorpasso@Emergenza24@quotidianolazio @WazeLazio @WazeLazio#viabiliLAZ — Astral Infomobilità (@astralmobilita) January 4, 2021 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Unavvenuto circa un’ora fastatalesta bloccando lazione in direzione della Capitale. Il sinistro, che sembrerebbe essere autonomo, si è verificato all’altezza di Castel di Decima. Al momentocarreggiata ci sono oltre 4km di coda e sisu una. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina #SS148 #code per #altezza #CasteldiDecima in direzione #RaccordoAnulare si transitadi sorpasso@Emergenza24@quotidianolazio @WazeLazio @WazeLazio#viabiliLAZ — Astral Infomobilità (@astralmobilita) January 4, 2021 su Il Corriere della Città.

L'impatto è avvenuto poco dopo mezzogiorno con un'Alfa 156. Sul posto ambulanze, vigili urbani e polizia. La strada è chiusa al traffico ...

L'impatto è avvenuto poco dopo mezzogiorno con un'Alfa 156. Sul posto ambulanze, vigili urbani e polizia. Inutili i tentativi di rianimarla. La strada è stata chiusa al traffico ...

L'impatto è avvenuto poco dopo mezzogiorno con un'Alfa 156. Sul posto ambulanze, vigili urbani e polizia. Inutili i tentativi di rianimarla. La strada è stata chiusa al traffico