I risultati di Serie B | 17ª giornata | colpaccio della Spal | in difficoltà la Salernitana La classifica

Interessanti indicazioni nella 17ª giornata del campionato di Serie B, si sono registrati anche risultati a sorpresa. Nelle prime sfide colpo grosso dell'Empoli che ha avuto la meglio del Cosenza, 0-2 il risultato finale con le reti di Olivieri e Mancuso. Pareggio tra Venezia e Pisa. Il Monza, privo di Balotelli a causa di un infortunio, non è andato oltre il pareggio contro il Lecce. Vittoria in rimonta dell'Ascoli contro la Reggina. Colpi in trasferta di Chievo, Spal, Pescara e Pordenone che hanno avuto la meglio rispettivamente di Cremonese, Frosinone, Reggiana e Salernitana. Sorpresa dell'Entella che ha vinto contro il Cittadella. I risultati di Serie B, 17ª giornata COSENZA-EMPOLI 0-2 VENEZIA-PISA ...

