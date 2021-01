Highlights Juventus-Udinese 4-1 | gol e sintesi Cristiano Ronaldo incontenibile

(Di lunedì 4 gennaio 2021)4-1 Il calcio in Italia ha visto riprendere la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale ieri, domenica 3 gennaio, ha visto disputarsi tutto il programma della quindicesima giornata. Il posticipo delle ore 20.45 era quello traed: vittoria dei piemontesi per 4-1. Nel primo tempo, dopo il gol annullato a De Paul al 10? per fallo di mano, lasi scuote e passa al 31? grazie a, andando così al riposo sull’1-0. Nella ripresa al 49? laraddoppia con Chiesa, mentre al 52? arriva un altro gol annullato per fallo di mano, questa volta a Ramsey. Al 70? ancorachiude i conti siglando la rete che vale la ...

Juventus-Udinese 4-1, match della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021: il video con gli highlights e i gol della partita.