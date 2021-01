Governo | Mirabelli Pd | ' strada ' responsabili' improponibile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Si sta lavorando per evitare la crisi e credo che ci siano le condizioni per trovare, nell'interesse del Paese, un accordo all'interno della maggioranza sui punti che riguardano il piano di ripresa e resilienza e l'utilizzo dei 209 miliardi di euro in arrivo dall'Europa". Lo dice il vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato Franco, ad Affaritaliani.it. "Italia Viva ha posto questioni di merito, al di là di come le ha poste, ed è in atto in queste ore e in questi giorni un confronto tra ile le forze che lo sostengono. Penso che non esista una maggioranza diversa all'interno di questo Parlamento". Nemmeno con un presidente del Consiglio del Pd? "No, nessuno mette in discussione il presidente del Consiglio. E l'ipotesi deimi pare davvero una...