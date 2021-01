Governo: Faraone, 'pronti a uscire ma non è ora di votare' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. Adnkronos) - "Non accetteremo mai lo status quo. Nessun ricatto, nessun ultimatum, semplicemente stiamo agendo con grande senso di responsabilità, come ci ha chiesto Mattarella, e secondo la forza delle nostre idee: siamo convinti che se restiamo nel Conte bis senza che vi sia alcun cambiamento nel metodo e nei contenuti dell'azione di Governo non facciamo il bene del Paese". Lo dice il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, al Il Giornale. "Col presidente Conte non abbiamo mai avuto nulla di personale, però perchè invece di cercare 'responsabili' in parlamento non mostra un po' di senso di responsabilità? Sul recovery, sul Mes, sulla task force, sui vaccini, sui servizi, abbiamo posto questioni concrete che meritano risposte di merito, non la richiesta di non disturbare il manovratore. A Casalino si limiti ad affidare la comunicazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. Adnkronos) - "Non accetteremo mai lo status quo. Nessun ricatto, nessun ultimatum, semplicemente stiamo agendo con grande senso di responsabilità, come ci ha chiesto Mattarella, e secondo la forza delle nostre idee: siamo convinti che se restiamo nel Conte bis senza che vi sia alcun cambiamento nel metodo e nei contenuti dell'azione dinon facciamo il bene del Paese". Lo dice il capogruppo Iv al Senato, Davide, al Il Giornale. "Col presidente Conte non abbiamo mai avuto nulla di personale, però perchè invece di cercare 'responsabili' in parlamento non mostra un po' di senso di responsabilità? Sul recovery, sul Mes, sulla task force, sui vaccini, sui servizi, abbiamo posto questioni concrete che meritano risposte di merito, non la richiesta di non disturbare il manovratore. A Casalino si limiti ad affidare la comunicazione, ...

Advertising

aleCattaneo79 : RT @La7tv: #omnibus Alessando Cattaneo (Forza Italia) invita la #maggioranza a far chiarezza in modo definitivo: 'Non si perda altro tempo… - davidefaraone : RT @La7tv: #omnibus @davidefaraone (#ItaliaViva) ribadisce la necessità di risposte da #Conte sui temi sollevati da #Renzi: 'Non possiamo t… - La7tv : #omnibus @davidefaraone (#ItaliaViva) ribadisce la necessità di risposte da #Conte sui temi sollevati da #Renzi: 'N… - La7tv : #omnibus Alessando Cattaneo (Forza Italia) invita la #maggioranza a far chiarezza in modo definitivo: 'Non si perda… - AnnaP1953 : RT @FrancescoLollo1: #StaseraItalia: Questa sera ho ricordato a Faraone che nel Governo ormai sono in disaccordo su tutto, che la maggioran… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Faraone Governo: Faraone, 'pronti a uscire ma non è ora di votare' Fortune Italia Governo: Faraone, 'pronti a uscire ma non è ora di votare'

Roma, 4 gen. Adnkronos) - "Non accetteremo mai lo status quo. Nessun ricatto, nessun ultimatum, semplicemente stiamo agendo con grande senso di responsabilità, come ci ha chiesto Mattarella, e secondo ...

Crisi Governo: Conte-ter o Draghi?/ Cdm 6 gennaio: Renzi “no elezioni, ok Parlamento”

Crisi di Governo vicinissima, il 6 gennaio in Cdm le possibili dimissioni di Italia Viva: Conte-ter, Draghi Premier o elezioni? Scenari e mosse di Renzi ...

Roma, 4 gen. Adnkronos) - "Non accetteremo mai lo status quo. Nessun ricatto, nessun ultimatum, semplicemente stiamo agendo con grande senso di responsabilità, come ci ha chiesto Mattarella, e secondo ...Crisi di Governo vicinissima, il 6 gennaio in Cdm le possibili dimissioni di Italia Viva: Conte-ter, Draghi Premier o elezioni? Scenari e mosse di Renzi ...