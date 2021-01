(Di lunedì 4 gennaio 2021) . Una giornata, la prima del 2021, che ha visto molte squadre andare a segno con facilità Juventus, Inter, Napoli e Atalanta: le squadre e le loroinA con l’inizio dell’anno nuovo; ha iniziato l’Inter siglando un perentorio 6 a 1 al Crotone. Continuando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Parte ildi calcio, oggi il fischio d’inizio La favola chiamata Sassuolo, le storie del bel calcio Juve Inter quando si gioca? Forse c’è la data Le panchine dellaA 2020/2021 Caos Juventus Napoli, il posticipo di questa sera? Milan Inter derby per lo scudetto?

Goleade in Serie A, media gol alta in campionato. Una giornata, la prima del 2021, che ha visto molte squadre andare a segno con facilità ...Ottava vittoria consecutiva per i nerazzurri grazie a un super Lautaro, ma il Milan resiste al primo posto. A valanga la Juventus.