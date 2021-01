Giudice Sportivo – Un turno di stop per Ekdal: niente Sampdoria-Inter per lui (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15a giornata di Serie A Dopo le partite del quindicesimo turno della Serie A, il Giudice Sportivo ha fermato per un turno otto giocatori. Tra questi anche Ekdal della Sampdoria che dunque salterà il match contro l’Inter di mercoledì pomeriggio. Gli altri squalificati sono: Chabot ed Estevez (Spezia), Lykogiannis (Cagliari), Tonali (Milan), Dominguez (Bologna), Lucas Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ecco le decisioni deldopo la 15a giornata di Serie A Dopo le partite del quindicesimodella Serie A, ilha fermato per unotto giocatori. Tra questi anchedellache dunque salterà il match contro l’di mercoledì pomeriggio. Gli altri squalificati sono: Chabot ed Estevez (Spezia), Lykogiannis (Cagliari), Tonali (Milan), Dominguez (Bologna), Lucas Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta) L'articolo proviene damagazine.

Advertising

zazoomblog : Giudice Sportivo: 8 giocatori squalificati per la 16ª giornata di Serie A - #Giudice #Sportivo: #giocatori - MomentiCalcio : Giudice Sportivo: 8 squalificati per la 16° giornata di Serie A, ecco di chi si tratta - EdoardoZazzeri1 : @francescoceccot Però a me un dubbio viene, non è figurato nella lista degli squalificati diramata dal giudice spor… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: GIUDICE SPORTIVO: Otto squalificati, un turno a Tonali - sscalcionapoli1 : Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due squalificati nello Spezia #SerieATIM -