Fedez su Twitch | “Sapete perché mi odiano quelli di Intimissimi? Ho scritto ‘LuPENE’…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021)professione cantante, in gara al prossimo Festival di Sanremo in duetto con Francesca Michielin.anche influencer, solo su Instagram conta più di 11 milioni di follower, dove spopola insieme alla moglie Chiara Ferragni. Una potenza social che attira brand e favorisce campagne pubblicitarie di grandi aziende, tra queste, marchio del gruppo Calzedonia, che da qualche tempo ha puntato con forza sulla coppia. Collaborazione naufragata e rapporti interrotti per volontà dell’azienda di biancheria, il motivo è stato svelato propri dal rapper nell’ultima diretta della sua trasmissione “La tana del boomer” disponibile su, piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon.si è mostrata davanti alla telecamera con una mise casalinga: “Se sono in pigiama? Sì, dovevo fare un ...