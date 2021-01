Covid | lo smog non favorisce la diffusione nell’ aria del virus | Lo studio

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La prima ondata della pandemia da-19,inverno 2020, ha colpito in maniera più rilevante il Nord Italia rispetto al resto del Paese e la Lombardia, in particolare, è stata la regione con la maggiore. A maggio 2020 vi erano registrati 76.469 casi, pari al 36,9% del totale italiano di 207.428 casi. Perché la distribuzione geografica dell’epidemia sia stata così irregolare è ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Environmental Research, è stata condotta analizzando i dati, per l’inverno 2020, degli ambienti outdoor per le città di Milano e Bergamo, tra i focolai di-19 più rilevanti nel Nord Italia. Lo, condotto dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio ...