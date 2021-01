Covid-19, restano gravi le condizioni di Fausto Gresini: è in terapia intensiva (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie dall’Ospedale Maggiore di Bologna, dove Fausto Gresini è ricoverato per Covid-19. Le condizioni del team principal non sono infatti migliorate e si trova ancora in terapia intensiva. Un medico ha affermato che attualmente l’uomo è collegato ad un respiratore meccanico e nei prossimi giorni si deciderà sul da farsi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie dall’Ospedale Maggiore di Bologna, doveè ricoverato per-19. Ledel team principal non sono infatti migliorate e si trova ancora in. Un medico ha affermato che attualmente l’uomo è collegato ad un respiratore meccanico e nei prossimi giorni si deciderà sul da farsi. SportFace.

