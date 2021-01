Balotelli, niente Lecce-Monza: problema muscolare (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lecce - Mario Balotelli non è tra i protagonisti al Via del Mare della sfida tra Lecce e Monza . Durante il riscaldamento, l'attaccante dei brianzoli - che contro la Salernitana al suo debutto in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021)- Marionon è tra i protagonisti al Via del Mare della sfida tra. Durante il riscaldamento, l'attaccante dei brianzoli - che contro la Salernitana al suo debutto in ...

LECCE - Il big match tra Lecce e Monza ha perso uno dei suoi attori più attesi, Mario Balotelli, già prima del fischio d'inizio. Durante il riscaldamento, l'attaccante dei brianzoli - che contro la Sa ...

Salernitana, Belec torna sul calcetto a Balotelli: ‘Mi ha dato fastidio…’

“Il calcetto a Balotelli? No, Mario non mi ha fatto arrabbiare. Lo conosco da oltre dieci anni, abbiamo vinto uno scudetto Primavera e un Torneo di Viareggio con l’Inter. Niente di personale. Mi ha da ...

