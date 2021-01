Atalanta | Pessina l’equilibratore esalta la ritrovata macchina da gol

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarà che affrontare il Sassuolo per l’è come divorare un tiramisù: ogni volta i nerazzurri si avventano sul piatto e non lo mollano finchè non hanno lasciato una briciola… Però non basta la tradizione favorevole, bisogna cogliere l’attimo. E avere sempre fame, come insegna Gasperini che ‘frusta’ i ragazzi anche sul 5-0 e non è mai contento. Almeno così in partita, perché poi sono baci e abbracci a tutta la squadra che è in grande salute, solo Malinovskyi si ferma a discutere un po’ col mister perché la sua mezz’ora non è stata brillante. Mentreha giocato probabilmente la sua miglior partita, alla tredicesima stagionale da atalantino e non solo per il suo primo gol con questa maglia, in coproduzione con Ilicic (l’ultimo l’aveva segnato proprio all’, il 18 luglio scorso). Intanto la Dea ricomincia da dove era ...