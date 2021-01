Al Bioparco di Roma i bambini entrano gratis (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bimbi gratis al Bioparco di Roma il 4 gennaio e dal 7 al 10: l’idea dell’iniziativa è di Maurizio Costanzo I bambini fino ai 10 anni entreranno gratis al Bioparco di Roma il 4 gennaio e poi nei giorni dal 7 al 10. La sindaca Virginia Raggi ha presentato l’iniziativa “Al Bioparco cominciamo bene!” insieme a Maurizio Costanzo, che ne… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bimbialdiil 4 gennaio e dal 7 al 10: l’idea dell’iniziativa è di Maurizio Costanzo Ifino ai 10 anni entrerannoaldiil 4 gennaio e poi nei giorni dal 7 al 10. La sindaca Virginia Raggi ha presentato l’iniziativa “Alcominciamo bene!” insieme a Maurizio Costanzo, che ne… L'articolo Corriere Nazionale.

virginiaraggi : Oggi presentiamo l’iniziativa “Al Bioparco cominciamo bene!”. Un evento dedicato ai più piccoli, dal 4 al 10 gennai… - vladiluxuria : Tutto chiuso, impianti da sci, teatri, cinema e palestre... tranne lo zoo: il 4 il Bioparco di Roma apre con ingres… - ilfaroonline : Roma, al #Bioparco dal 4 al 10 gennaio ingresso gratis per bambini fino a 10 anni - AriannaAmbrosi0 : RT @Roma: Epifania: al Bioparco ?? cominciamo bene! Non perdetevi la promozione speciale: il 4, 7, 8, 9 e 10 gennaio i bambini ?? fino a diec… - haiyendang : RT @Roma: Epifania: al Bioparco ?? cominciamo bene! Non perdetevi la promozione speciale: il 4, 7, 8, 9 e 10 gennaio i bambini ?? fino a diec… -