Adua Del Vesco: un tragedia per il tugurio, le lamentele infinite (Di lunedì 4 gennaio 2021) Adua Del Vesco non ha preso bene la decisione di restare nel tugurio fin dall’inizio, eppure continuerà a disperarsi tragicamente anche dopo. La concorrente del reality show in onda su Canale 5, Adua Del Vesco, dopo essere stata spostata all’interno del tugurio ha iniziato a contare anche i minuti. Come i bambini che prima di giungere L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 4 gennaio 2021)Delnon ha preso bene la decisione di restare nelfin dall’inizio, eppure continuerà a disperarsi tragicamente anche dopo. La concorrente del reality show in onda su Canale 5,Del, dopo essere stata spostata all’interno delha iniziato a contare anche i minuti. Come i bambini che prima di giungere L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

sellydemZUS : RT @MadameBlanc1: Rosalinda: 'no innamorato, siamo innamorati'. ?????????? Non perdonerò mai Adua del Vesco per aver preso in giro la mia DAY… - MadameBlanc1 : Rosalinda: 'no innamorato, siamo innamorati'. ?????????? Non perdonerò mai Adua del Vesco per aver preso in giro la mi… - Marco_p3 : @nick_olaus Ma sarà un'altra casa ?? perché qualche tempo fa con Adua parlava di condomini e del fatto che la tizia… - ambiguitalella : Adua Rosalinda Cannavò Del Vesco, per quanto controllo tu voglia avere e comfort zone in cui rifugiarti, TU come f… - infoitcultura : GF Vip, Adua Del Vesco su Dayane Mello: “L’affetto non si cancella, ma…” -