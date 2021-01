Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021)DEL 3 GENNAIOORE 19.20 – ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI AL TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA A24TERAMO PER LA PRESENZA DI NEVE, SI RALLENTA INFATTI A PARTIRE DA VICOVARO MANDELA FINO A TORNIMPARTE. PER MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL IN AZIONE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE LA REGIONALE 609 CARPINETANA TRA I KM 22+000 E 28+000, SIAMO NEL COMUNE DI CARPINETONO. IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI, SEMPRE A CURA DI ASTRAL, ANCHE NEL TERRITORIO DEL FRUSINATE, INTERESSATE LE STRADE PROVINCIALI 28 TREVI-FILETTINO, 30 FILETTINO-CAPISTRELLO, 128 CAMPO STAFFI E LA REGIONALE 411 DIR DI CAMPOCATINO. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL2 ...