Traffico Roma del 03-01-2021 ore 13:30 (Di domenica 3 gennaio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione continua la zona rossa prima della pausa prevista domani lunedì 4 gennaio quando gli spostamenti saranno Rega ma solo per un giorno dalle norme previste dalla fascia arancione tutto regolare sulle più importanti strade della capitale in questa giornata ancora con maltempo e pioggia anticipiamo per domani chiusura causa dei lavori notturni del sottopasso Ignazio Guidi da viale del Policlinico a Corso d’Italia e del sottovia Corso d’Italia in direzione del Muro Torto dalle 21 alle 5:30 di martedì mattina infine ricordiamo i lavori per la manutenzione degli impianti elettrici che comportano la chiusura della stazione metro a di Lepanto fino al 5 gennaio ma per maggiori dettagli su tutte le nostre notizie Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione continua la zona rossa prima della pausa prevista domani lunedì 4 gennaio quando gli spostamenti saranno Rega ma solo per un giorno dalle norme previste dalla fascia arancione tutto regolare sulle più importanti strade della capitale in questa giornata ancora con maltempo e pioggia anticipiamo per domani chiusura causa dei lavori notturni del sottopasso Ignazio Guidi da viale del Policlinico a Corso d’Italia e del sottovia Corso d’Italia in direzione del Muro Torto dalle 21 alle 5:30 di martedì mattina infine ricordiamo i lavori per la manutenzione degli impianti elettrici che comportano la chiusura della stazione metro a di Lepanto fino al 5 gennaio ma per maggiori dettagli su tutte le nostre notiziepunto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo ...

LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Viale di Tor di Quinto Traffico rallentato altezza Via Falminia > Via Flaminia Nuova #luceverde #lazio - LuceverdeRadio : [ AGG]???#treni - Linea Roma – Pescara Il traffico è ancora sospeso, la riattivazione è prevista per le ore 15:30.… - TrafficoA : A1 - Attigliano-Orvieto - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Attigliano e Orvieto per lavori - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-01-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 03-01-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Il GrIG: “Non si sa chi abbia autorizzato il taglio dei Pini lungo via San Gregorio al Colosseo”

“La Soprintendenza speciale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha risposto prontamente (nota prot. n. 51658 del 31 dicembre 2020) all’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e ...

Campidoglio, prosegue riqualificazione Ponte della Magliana

Al via la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria del Ponte della Magliana a partire da lunedì 11 gennaio. … ...

“La Soprintendenza speciale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha risposto prontamente (nota prot. n. 51658 del 31 dicembre 2020) all’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e ...Al via la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria del Ponte della Magliana a partire da lunedì 11 gennaio. … ...