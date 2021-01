Sembra un altro Napoli | soprattutto nella testa Il 2021 comincia con quattro gol al Cagliari

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 gennaio 2021) Vittoria limpida e convincente del. Finalmente. Dopo tre risultati negativi consecutivi, con l’ottima prestazione in casa dell’Inter e due pessime partite contro Lazio e Torino, ilha vinto 4-1 in casa del. Vittoria ampiamente meritata. Anche se non è mancato il passaggio a vuoto che sarebbe potuto costare caro: il pareggio dei sardiripresa, dopo un primo tempo a senso unico con rete di Zielinski. Ma la squadra di Gattuso ha prontamente reagito al gol di Joao Pedro e nel giro di cinque minuti non solo è andata di nuovo in vantaggio (ancora Piotr), poi è rimasta con un uomo in più per doppia ammonizione di Lykogiannis che è ammattito con Lozano. E infine ha segnato con il messicano e con Insigne finalmente su rigore. Mattatore della partita è stato Zielinski. Ha segnato una doppietta. Prima ...