Sassuolo, per battere l'Atalanta ci si affida al talento di Berardi (Di domenica 3 gennaio 2021) Domenico Berardi ha avuto uno straordinario rendimento nel 2020 e il Sassuolo si affida a lui per aprire al meglio il 2021 contro l'Atalanta Il Sassuolo si affida a Domenico Berardi per battere l'Atalanta e iniziare nel migliore dei modi il suo 2021. L'attaccante del Sassuolo, infatti, è stato uno degli unici due giocatori di Serie A, insieme a Henrikh Mkhitaryan, capace di segnare almeno 10 gol e fornire almeno 10 assist nel 2020.

