Sassuolo | De Zerbi | «Soffriamo l’Atalanta a livello fisico Djuricic aveva sbagliato»

apetrazzuolo : SASSUOLO - De Zerbi: 'Djuricic prima della gara con la Sampdoria ha sbagliato con me e con i compagni, giusto che p… - NandoPiscopo1 : @AnStorti @FrancescoRe200 @DottorStrowman2 Non sto seguendo quest'anno il sassuolo, é pazzesco comunque quanti haters abbia de zerbi ahahahh - 362Yra : AtalantaSassuolo 5-1, le parole di DeZerbi - CanaleSassuolo : De Zerbi post Atalanta-Sassuolo 5-1: “Male l’inizio della ripresa, con Djuricic tutto rientrato” - calciodangolo_ : ??Le parole di #DeZerbi dopo #AtalantaSassuolo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

Netta sconfitta per la squadra di Roberto De Zerbi: Atalanta-Sassuolo termina con un 5-1 che non ammette discussioni. Si replica dunque una affermazione senza sconti per gli uomini di Gasperini, che d ...Doppietta di Zapata, poi reti di Pessina, Gosens e Muriel per la Dea. Il Sassuolo ha un sussulto al 75', quando in mischia Chiriches (forse il peggiore in campo...) trova il gol della bandiera. Avvio ...