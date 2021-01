Recovery Plan | i veri nodi della governance e una proposta alternativa

Leggi su formiche

(Di domenica 3 gennaio 2021) In riferimento alle trattative in corso sui rischicrisi di governo, come è noto era stata proprio la questione per la Task Force per ilitaliano il punto di innesco su cui aveva inizialmente puntato con fermezza i piedi Matteo Renzi in contrapposizione al premier Giuseppe Conte. A me non interessa in questa sede giocare a fare l’analista politico sulle probabilità di crisi o non crisi, ma soffermarmi sulla questionedelFund. In effetti, c’erano molte anomalie nella strana piramide decisionaledal premier Conte in quanto metteva assieme nel medesimo contenitore decisori politici come se stesso e due ministri con sei super manager e centinaia di esperti, tutti coinvolti nella medesima struttura (definita in termini ...