LIVE Tour de Ski 2021 | Pursuit Val Müstair in DIRETTA | Linn Svahn prova a sorprendere ancora

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE 15.00 Alle ore 15.25 scatterà anche per le donne la terza tappa delde Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, in programma a Val, in Svizzera: in programma la 10 kmin tecnica libera. 12.15: L’appuntamento è per le 15.25 quando si disputerà una appassionante 10 km femminile a tecnica libera cona fare da lepre. Buona giornata, a dopo! 12.13: Bolshunov, dunque perde qualcosa rispetto a Maltsev ma non era facile per lui affrontare una gara in solitaria, Manificat sale al terzo posto nella generale, Due azzurri fra i primi 16: Pellegrino ottimo ottavo dopo tre tappe e De Fabiani che risale al 16mo posto e conferma di trovarsi meglio nella tecnica libera rispetto a quella ...