LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Bertolini mantiene venti secondi di vantaggio su Cominelli a un giro dalla fine. Aru in lotta per il quarto posto

15.07 Bertolini passa in testa all'ultimo giro. Intanto Cominelli stacca Cibrario, ma il suo distacco resta attorno ai venti secondi dal battistrada. Cinquanta secondi dalla testa per Cibrario. Leone passa in quarta posizione davanti ad Aru. Per loro oltre due minuti da Bertolini. 

15.05 Ecco un'immagine di Fabio Aru con la nuova divisa della Qhubeka-Assos 

14.55 Cala il vantaggio di Bertolini. Cominelli ha ripreso e superato Cibrario e si trova a 23? da Bertolini. Samuele Leone passa in quarta posizione con Aru alle sue spalle a 10? dal giovane atleta lecchese. Due giri al termine. 

14.50 Mancano due giri e mezzo

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclocross LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru molto atteso, c'è il sole OA Sport LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru in gara, c’è la neve sul tracciato!

Ciclocross a Corato il 3 gennaio per i campionati regionali FCI Puglia

Ciclocross a Corato il 3 gennaio per i campionati regionali FCI Puglia. 02/01/2021. A Corato fa il suo ritorno, domenica 3 gennaio, lo spettacolo del ciclocross nella collaudata l ...

