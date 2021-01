Lecce, Corini torna in panchina contro il Monza (Di domenica 3 gennaio 2021) Può sorridere il Lecce che, per la gara al Via del Mare contro il Monza ritroverà il proprio tecnico, Eugenio Corini sulla panchina. Il mister dei giallorossi ha dichiarato di sentirsi ancora più carico: “Aspettavo con ansia i tamponi per uscire da una situazione che mi ha condizionato nel mio lavoro anche se abbiamo cercato di fare il massimo. Di questo devo ringraziare la società, i miei collaboratori, tutto lo staff. Sono contento di tornare al mio posto, torno con grande energia e motivazione. Ne ho ancora di più e sto cercando di trasferirla ai ragazzi per fare una grande partita contro il Monza: mi sento come un leone liberato dalla gabbia, con grande voglia di andare a caccia dei punti”. Corini ha anche commentato quanto fatto ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Può sorridere ilche, per la gara al Via del Mareilritroverà il proprio tecnico, Eugeniosulla. Il mister dei giallorossi ha dichiarato di sentirsi ancora più carico: “Aspettavo con ansia i tamponi per uscire da una situazione che mi ha condizionato nel mio lavoro anche se abbiamo cercato di fare il massimo. Di questo devo ringraziare la società, i miei collaboratori, tutto lo staff. Sono contento dire al mio posto, torno con grande energia e motivazione. Ne ho ancora di più e sto cercando di trasferirla ai ragazzi per fare una grande partitail: mi sento come un leone liberato dalla gabbia, con grande voglia di andare a caccia dei punti”.ha anche commentato quanto fatto ...

