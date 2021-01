Inter-Crotone diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 3 gennaio 2021) Inter-Crotone si gioca oggi, domenica 3 gennaio 2021, il match valido per la 15^ giornata di Serie A. Lunch match delle 12.30 a San Siro con i nerazzurri che, vincendo, potrebbero trovarsi per qualche ora al comando della classifica in attesa della partite dal Milan. Prima sfida dopo le festività e quindi attenzione sempre alle sorprese...Inter-Crotone, le probabili formazionicaption id="attachment 1064867" align="alignnone" width="1024" Inter-Crotone (getty images)/captionFormazioni praticamente decise da entrambe le parti. L'Inter dovrebbe affidarsi a Handanovic tra i pali; Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young in mezzo al campo. Solito duo d'attacco con Lukaku e Lautaro ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021)si gioca, domenica 3 gennaio 2021, ilvalido per la 15^ giornata di Serie A. Lunchdelle 12.30 a San Siro con i nerazzurri che, vincendo, potrebbero trovarsi per qualche ora al comando della classifica in attesa della partite dal Milan. Prima sfida dopo le festività e quindi attenzione sempre alle sorprese..., le probabili formazionicaption id="attachment 1064867" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionFormazioni praticamente decise da entrambe le parti. L'dovrebbe affidarsi a Handanovic tra i pali; Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young in mezzo al campo. Solito duo d'attacco con Lukaku e Lautaro ...

