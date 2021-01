Inter, Conte furioso con Vidal: prestazione horror del cileno (Di domenica 3 gennaio 2021) Antonio Conte ha strigliato duramente Arturo Vidal durante la gara contro il Crotone. L’allenatore nerazzurro furioso contro il cileno. Arturo Vidal è finito nell’occhio del ciclone dopo la gara contro il Crotone di Stroppa. Il centrocampista cileno ha procurato il calcio di rigore a favore dei calabresi per aver atterrato in area di rigore Arkadiusz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 gennaio 2021) Antonioha strigliato duramente Arturodurante la gara contro il Crotone. L’allenatore nerazzurrocontro il. Arturoè finito nell’occhio del ciclone dopo la gara contro il Crotone di Stroppa. Il centrocampistaha procurato il calcio di rigore a favore dei calabresi per aver atterrato in area di rigore Arkadiusz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #InterCrotone ???? #FORZAINTER - capuanogio : L'#Inter ha un potenziale enorme e con una sola manifestazione in testa è per distacco la favorita per lo scudetto.… - Inter : Primo match del 2021: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? #InterCrotone - frastebe : Abbiamo capito del 6-2 ; che #Vidalout è una pippa; che #Eriksen è più forte ; che #conte non è in grado : Ma ora… - forlucky1 : @Inter Inter forte ma no per merito dell'insignificante Conte, ma sono i giocatori che fanno la differenza. -