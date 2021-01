Guasto improvviso | erogazione irregolare a Castelpoto in alcune zone

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Comunichiamo, che a causa di un, per tutta la giornata di oggi si potrebbero verificare irregolarità nell’del servizio idrico, nelle contrade Carrara, Campilongo, Masseria Maio e Tufariello, del Comune di. Ricordiamo, che per segnalare disservizi è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e che da oggi è possibile farlo anche dal proprio cellulare, scaricando l’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.