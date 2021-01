Grande Fratello Vip 5, confessioni notturne tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Di domenica 3 gennaio 2021) La passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta crescendo sempre di più. Infatti, dopo la notte infuocata al GF Vip, la quale ha lasciato spazio all’immaginazione dei telespettatori, l’influencer decide di confessarsi all’ex velino che, prontamente, appare subito disponibile ad ascoltarla e a dire la sua in merito al loro rapporto (o amicizia speciale). Dai loro discorsi sembrerebbe proprio che i due si trovino in una fase importante, sebbene Pierpaolo non abbia nascosto le sue debolezze. Grande Fratello Vip, la confessione di Giulia Salemi Ennesime confessioni notturne nella Casa del GF Vip per Giulia Salemi che ha deciso di esprimere il suo pensiero in merito ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 3 gennaio 2021) La passione trasta crescendo sempre di più. Infatti, dopo la notte infuocata al GF Vip, la quale ha lasciato spazio all’immaginazione dei telespettatori, l’influencer decide di confessarsi all’ex velino che, prontamente, appare subito disponibile ad ascoltarla e a dire la sua in merito al loro rapporto (o amicizia speciale). Dai loro discorsi sembrerebbe proprio che i due si trovino in una fase importante, sebbenenon abbia nascosto le sue debolezze.Vip, la confessione diEnnesimenella Casa del GF Vip perche ha deciso di esprimere il suo pensiero in merito ...

trash_italiano : PS. calcolate che i brasiliani sono una potenza assurda sui reality/televoti: il Grande Fratello Brasile ha anche v… - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - CFSusanagh_14 : RT @Cla_TeamMaite: #rosmello 'Grande Fratello potete aprire questa porta??? Basta' Dayane che si preoccupa per Rosalinda che non sta bene??… - strawguchii : RT @horrorvaacuii: mi spiegate quante cazzo di parole devo silenziare affinché quel cazzo di grande fratello vada via dalla mia tl per semp… -