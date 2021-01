Genoa-Lazio, Inzaghi: “Torniamo a casa delusi, ora testa alla Fiorentina” (Di domenica 3 gennaio 2021) La Lazio vive un momento di mini-crisi.Serie A, 15a giornata: spettacolo Atalanta e Napoli, Roma di misura. Rialza la testa il Torino. Risultati e classificaI biancocelesti hanno pareggiato per 1-1 in casa del Genoa nonostante l'iniziale vantaggio firmato dal calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile. I capitolini hanno però subito il pari di Destro e non sono più riusciti a fare loro la gara, le parole del tecnico Simone Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Channel, al termine del match di 'Marassi'."Abbiamo approcciato bene e fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo, abbiamo fatto un solo gol e poi non siamo riusciti a soffrire a inizio ripresa. Andiamo via da Marassi con tanta delusione. Volevamo cominciare il nuovo anno con i 3 punti. Mercoledì avremmo un’altra ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) Lavive un momento di mini-crisi.Serie A, 15a giornata: spettacolo Atalanta e Napoli, Roma di misura. Rialza lail Torino. Risultati e classificaI biancocelesti hanno pareggiato per 1-1 indelnonostante l'iniziale vantaggio firmato dal calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile. I capitolini hanno però subito il pari di Destro e non sono più riusciti a fare loro la gara, le parole del tecnico Simone, ai microfoni diStyle Channel, al termine del match di 'Marassi'."Abbiamo approcciato bene e fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo, abbiamo fatto un solo gol e poi non siamo riusciti a soffrire a inizio ripresa. Andiamo via da Marassi con tantaone. Volevamo cominciare il nuovo anno con i 3 punti. Mercoledì avremmo un’altra ...

