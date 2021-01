Focolaio Covid in una casa di riposo | morte dieci suore e 45 contagiati

(Di domenica 3 gennaio 2021) Una bruttissima storia:sono decedute in unadidi Cervia, nel Ravennate, dopo aver contratto il-19. La struttura, che ospitava perlopiù anziane religiose, è diventata ...

Dieci suore sono morte in una casa di riposo di Cervia (Ravenna), tutte colpite dal Covid. Nella struttura, che ospita per lo più religiose anziane, si è sviluppato infatti nelle scorse settimane un f ...Sale il numero delle persone risultate positive al Coronavirus nel centro del Pollino. Così come la conta dei morti. Complessivamente nella cittadina si sono registrati 5 decessi e 61 infetti ...