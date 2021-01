Dalmine | svolta nell’omicidio di Colleoni | arriva l’arresto del figlio Francesco

Leggi su ck12

(Di domenica 3 gennaio 2021) Clamorosanelle indagini sull’omicidio di Franco, ex segretario della provincia di Bergamo della Lega di Matteo Salvini e titolare della rinomata trattoria di“Il Carroccio”, all’alba di oggi, 3 gennaio, ètodel. I dettagli, inaspettata, nelle indagini sulla morte di Franco, ex segretario provinciale della Lega di Matteo Salvini e titolare della rinomata trattoria “Il Carroccio” di Via Sertorio a, comune di 23.000 abitanti a undici chilometri da Bergamo. Omicidio, arresto per ilAll’alba di oggi, 3 gennaio, i Carabinieri del nucleo investigativo ...