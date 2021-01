Covid fuori controllo e i laburisti incalzano Johnson: 'Più restrizioni subito' (Di domenica 3 gennaio 2021) Da quelle parti l'opposizione non cavalca il malcontento degli idioti, né difende discoteche e movida: il leader laburista britannico, Sir Keir Starmer, ha invitato il primo ministro Boris Johnson a ... Leggi su globalist (Di domenica 3 gennaio 2021) Da quelle parti l'opposizione non cavalca il malcontento degli idioti, né difende discoteche e movida: il leader laburista britannico, Sir Keir Starmer, ha invitato il primo ministro Borisa ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid fuori Contagi fuori controllo in Gran Bretagna, scuole chiuse a Londra Agenzia ANSA Vaccino anti-Covid, in ospedali Villa Sofia-Cervello di Palermo 810 vaccinati in tre giorni

All’azienda "Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello" di Palermo, dallo scorso 31 dicembre ad oggi, sono già, complessivamente, 810 gli operatori sanitari vaccinati, di cui 534 ieri, 252 oggi e 24 il..

Coronavirus: il Piemonte 776 nuovi casi e 8 decessi

Sono 776 i nuovi casi di Coronavirus registrati domenica 3 gennaio dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Si tratta del 13,7% dei 5.645 tamponi processati. I ricoverati in ...

