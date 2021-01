Covid, al via vaccini in Abruzzo, oggi somministrati a 549 esclusivamente a operatori sanitari (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Aquila - Ha ufficialmente preso il via, in Abruzzo, la campagna vaccinale contro il Covid-19. Dopo l'avvio simbolico dello scorso 27 dicembre, che ha coinvolto 135 soggetti, oggi le operazioni hanno riguardato il personale sanitario. Le attività si sono svolte negli ospedali di Pescara, Chieti, L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo e in tutti i presidi del Teramano. Nel complesso sono 549 le persone vaccinate nelle quattro Asl. A Pescara la prima persona ad essere sottoposta a vaccino è stata la coordinatrice infermieristica del Covid Hospital, Marialuisa Buonagiunto: "Un momento bello - commenta - si spera in una luce nuova, di uscire da questo incubo e che la popolazione aderisca con forza. Siamo i primi protagonisti della campagna perché operiamo direttamente nei reparti Covid, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Aquila - Ha ufficialmente preso il via, in, la campagna vaccinale contro il-19. Dopo l'avvio simbolico dello scorso 27 dicembre, che ha coinvolto 135 soggetti,le operazioni hanno riguardato il personaleo. Le attività si sono svolte negli ospedali di Pescara, Chieti, L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo e in tutti i presidi del Teramano. Nel complesso sono 549 le persone vaccinate nelle quattro Asl. A Pescara la prima persona ad essere sottoposta a vaccino è stata la coordinatrice infermieristica delHospital, Marialuisa Buonagiunto: "Un momento bello - commenta - si spera in una luce nuova, di uscire da questo incubo e che la popolazione aderisca con forza. Siamo i primi protagonisti della campagna perché operiamo direttamente nei reparti, ...

Advertising

Daniele_Manca : Covid, così combatto per mio padre e gli anziani malati, soli, persi, Un uomo di 81 anni che da 52 giorni non mangi… - WRicciardi : Covid, l'allarme degli scienziati. Indici in salita, rischio terza ondata - venecasagrande : Promessa da base do Flamengo, Werton testa positivo para Covid-19 - boettoisabella1 : RT @PLRomaCapitale: Un altro collega portato via dal Covid, cordoglio del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale: - LiaColombo1 : Un tempo, il controllo dei popoli, si otteneva facilmente, con la paura dell'Inferno. Ma c'era una via d'uscita: ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Via libera alle misure anti-Covid dal 7 gennaio. Scuole riaperte dall'11 Agenzia ANSA Più team per i vaccini, aumentano turni e orari: l'ospedale di Torrette ingrana la quinta

ANCONA - Aumenta la capacità di somministrare vaccini, si rafforzano le équipe anti-Covid, si dilatano i turni. Immunizzare chi gravita intorno a Torrette deve avvenire nel minor ...

Coronavirus, Costa: "Stiamo vedendo gli effetti di ciò che è successo nel periodo dell'8-10 dicembre"

"Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a Palermo". A dirlo è Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo, intervistato stamattina da Buongiorno Regione Sicilia. "G ...

ANCONA - Aumenta la capacità di somministrare vaccini, si rafforzano le équipe anti-Covid, si dilatano i turni. Immunizzare chi gravita intorno a Torrette deve avvenire nel minor ..."Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a Palermo". A dirlo è Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo, intervistato stamattina da Buongiorno Regione Sicilia. "G ...