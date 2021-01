Campania, rientro a scuola: spunta una nuova data per fine gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) Stanno per terminare le feste e ora il punto dolente è la riapertura della scuole in Campania come nel resto d’Italia. Dal 7 gennaio la scuola riaprirà le porte agli studenti, essendoci già firmate ordinanze e protocolli a livello nazionale che permetteranno un rientro al 50% degli studenti con uno o due turni differenziati (lezioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 3 gennaio 2021) Stanno per terminare le feste e ora il punto dolente è la riapertura della scuole income nel resto d’Italia. Dal 7lariaprirà le porte agli studenti, essendoci già firmate ordinanze e protocolli a livello nazionale che permetteranno unal 50% degli studenti con uno o due turni differenziati (lezioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

barbieri_giu : RT @occhio_notizie: Ritorno a Scuola in Campania: De Luca cambia tutto e prepara l'ordinanza - occhio_notizie : Ritorno a Scuola in Campania: De Luca cambia tutto e prepara l'ordinanza - positanonews : Scuola. Campania, ipotesi rientro il 25, piano bus in dirittura d’arrivo - salernonotizie : Campania, ipotesi rientro a Scuola il 25 gennaio: il piano - Aquilottoblu : RT @occhio_notizie: Dal 7 al 25 gennaio il rientro a scuola degli studenti campani -