Cagliari-Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive di Eusebio Di Francesco e Rino Gattuso per il match della Sardegna Arena:

Cagliari (4-2-3-1): Cragno, Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna

Foto: Cagliari

L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

