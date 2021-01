Basket, tempi di recupero Danilo Gallinari: diagnosi e cosa si è fatto (Di domenica 3 gennaio 2021) Danilo Gallinari sarà costretto a rimanere lontano dal parquet almeno per altre due settimane. A dare la notizia gli Atlanta Hawks attraverso un comunicato. L’azzurro ha subito una forte distorsione alla caviglia destra nel match contro i Brooklyn Nets. L’inizio di stagione degli Hawks non è stato molto fortunato. Oltre a Gallinari, infatti, i Falchi hanno dovuto fare a meno anche di Rondo, Dunn e Snell infortunati. La franchigia della Georgia è senza ombra di dubbio molto competitiva, almeno sulla carta, ma dovrà fare in fretta a ritrovare i suoi gioielli. Nonostante la sfortuna gli Hawks possono vantare un score di 4 vinte e 2 perse nelle prime sei partite di questa NBA. I Falchi sono attualmente in seconda posizione nella Eastern Conference alle spalle dei Philadelphia 76ers. Ovviamente il rientro di Gallinari ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)sarà costretto a rimanere lontano dal parquet almeno per altre due settimane. A dare la notizia gli Atlanta Hawks attraverso un comunicato. L’azzurro ha subito una forte distorsione alla caviglia destra nel match contro i Brooklyn Nets. L’inizio di stagione degli Hawks non è stato molto fortunato. Oltre a, infatti, i Falchi hanno dovuto fare a meno anche di Rondo, Dunn e Snell infortunati. La franchigia della Georgia è senza ombra di dubbio molto competitiva, almeno sulla carta, ma dovrà fare in fretta a ritrovare i suoi gioielli. Nonostante la sfortuna gli Hawks possono vantare un score di 4 vinte e 2 perse nelle prime sei partite di questa NBA. I Falchi sono attualmente in seconda posizione nella Eastern Conference alle spalle dei Philadelphia 76ers. Ovviamente il rientro di...

«Mia madre era una giocatrice, mi portò in palestra quando avevo appena cinque anni: arrivare qui mi ha ridato entusiasmo, avevo pensato di smettere»

Tempo di Derby per la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara valevole per la decima giornata del Girone Rosso del Campionato di Serie A2, la Givova ScafatiIl match si giocherà alle 18,00 al PalaM ...

