Vuoi preparare un caffè perfetto? Chef Cannavacciuolo ti spiega i trucchi (Di sabato 2 gennaio 2021) Vuoi preparare un caffè perfetto? Da’ retta a Chef Antonino. È uno dei tre giudici dell’edizione 2020/21 di MasterChef Italia. È grosso, è simpatico, è campano. Lui si chiama Antonino Cannavacciuolo e non solo sa dirigere una cucina e preparare piatti sfiziosi, no, sa fare anche un ottimo caffè. Qui di seguito ti sveliamo alcuni dei piccoli segreti che Chef Cannavacciuolo usa per fare di ogni tazzina un capolavoro. I segreti di Antonino Il primo segreto è la miscela. La scelta di Cannavacciuolo è il caffè Lollo, prodotto dall’azienda napoletana Dical srl. È un blend delle migliori miscele di arabica. Qualunque altro caffè di marca può andare bene, ma ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 2 gennaio 2021)un? Da’ retta aAntonino. È uno dei tre giudici dell’edizione 2020/21 di MasterItalia. È grosso, è simpatico, è campano. Lui si chiama Antoninoe non solo sa dirigere una cucina epiatti sfiziosi, no, sa fare anche un ottimo. Qui di seguito ti sveliamo alcuni dei piccoli segreti cheusa per fare di ogni tazzina un capolavoro. I segreti di Antonino Il primo segreto è la miscela. La scelta diè ilLollo, prodotto dall’azienda napoletana Dical srl. È un blend delle migliori miscele di arabica. Qualunque altrodi marca può andare bene, ma ...

