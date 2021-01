Traffico Roma del 02-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sull’Aurelia all’altezza del Raccordo Anulare ci sono bravi coda in direzione del centro città altro incidente nella zona di Morena sulla via Nini all’altezza di via bellicia in direzione di Grottaferrata sono altre strade non si registrano grossi impedimenti ilindicato scarso grazie anche alle restrizioni sulla mobilità dovuti ai provvedimenti per far fronte all’emergenza sanitaria in corso ricordiamo che fino a domenica 3 gennaio incluso il Lazio come il resto d’Italia in zona rossa però in viaggio raccomandiamo le dovute attenzioni per il maltempo che ...