Serve la birra e legge il giornale con il cliente | il bar viene chiuso

Gli agenti del commissariato Barriera di Nizza hanno chiuso per cinque giorni il bar Arturo di via Spotorno dopo che, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 gennaio 2021, hanno controllato l'esercizio.

In via Spotorno. Il proprietario del bar non solo aveva servito la bevanda al cliente, che cercava di spacciare per suo cugino, ma aveva regolarmente acceso la cassa ...

"Il proprietario del bar - dicono dalla questura - non solo aveva servito la bevanda al cliente, che cercava di spacciare per suo cugino, ma aveva regolarmente acceso la cassa; inoltre, la macchinetta ...

