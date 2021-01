Ristoratore ucciso fuori dal suo locale: un passato nella Lega (Di sabato 2 gennaio 2021) Alessandro Nunziati ucciso nel cortile di casa. Un uomo è stato colpito alla testa fuori dal suo locale, morendo sul colpo: inutile l’intervento del 118. La vittima è Franco Colleoni, 68 anni, residente a Brembo, frazione di Dalmine, nel Bergamasco. Era un noto Ristoratore, proprietario del locale ‘Il Carroccio’: era stato segretario provinciale della Lega fino al 2004 e anche assessore provinciale. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Treviglio. La notizia è stata data dall’Ansa. Ristoratore trovato senza vita: l’ipotesi è quella dell’omicidio Al momento si hanno pochissime informazioni. Il cadavere presenterebbe ferite alla testa, ed è per questo motivo che l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio. Alcuni malviventi sarebbero entrati nel ... Leggi su improntaunika (Di sabato 2 gennaio 2021) Alessandro Nunziatinel cortile di casa. Un uomo è stato colpito alla testadal suo, morendo sul colpo: inutile l’intervento del 118. La vittima è Franco Colleoni, 68 anni, residente a Brembo, frazione di Dalmine, nel Bergamasco. Era un noto, proprietario del‘Il Carroccio’: era stato segretario provinciale dellafino al 2004 e anche assessore provinciale. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Treviglio. La notizia è stata data dall’Ansa.trovato senza vita: l’ipotesi è quella dell’omicidio Al momento si hanno pochissime informazioni. Il cadavere presenterebbe ferite alla testa, ed è per questo motivo che l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio. Alcuni malviventi sarebbero entrati nel ...

