RENATO ZERO, VERISSIMO/ "Sono salvo grazie ad un frate, sono nato con..." (Di sabato 2 gennaio 2021) REnato ZERO, VERISSIMO, il racconto della sua vita al centro della musica e con i suoi fan e poi la rivelazione: "Ho rischiato di morire..." Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021), il racconto della sua vita al centro della musica e con i suoi fan e poi la rivelazione: "Ho rischiato di morire..."

Laura1927Laura : @liberata79 Magari toccasse a me.. Renato Zero - ravioIini : ma Renato zero ha un figlio???? - MaPtiVa : Mio padre che mette Renato Zero a palla è il tipo di boomer che aspiro diventare - liberata79 : RT @saratabula: @opissochiara1 @liberata79 Anche “Motel” di Renato Zero ha il suo perché . Emozionante . Franca Evangelisti/Piero Pintucci… - saratabula : @opissochiara1 @liberata79 Anche “Motel” di Renato Zero ha il suo perché . Emozionante . Franca Evangelisti/Piero… -