Quel Termopolio di Pompei? Solo una "scusa" per la Francia (Di sabato 2 gennaio 2021) Luca Sablone Il ritrovamento è vecchio di almeno un anno e mezzo: le foto erano spuntate già nel 2019. Così è stato utilizzato per trasmettere su Rai2 un "costoso" documentario francese Un'affascinante bottega dell'antichità con smercio di street food, una struttura decorata con immagini che riproducono una ninfa marina a cavallo e animali dai colori accesi. Il Termopolio tornato alla luce recentemente a Pompei non ha lasciato affatto indifferenti: un team interdisciplinare di specialisti ha immediatamente provveduto a studiare il materiale per verificare quanto la scoperta possa ampliare le conoscenze sulle abitudini alimentari di età romana. "Un grande esempio per la ripresa del Paese", si è affrettato a pronunciare Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali. Peccato però che si sia dimenticato di riferire un particolare di certo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Luca Sablone Il ritrovamento è vecchio di almeno un anno e mezzo: le foto erano spuntate già nel 2019. Così è stato utilizzato per trasmettere su Rai2 un "costoso" documentario francese Un'affascinante bottega dell'antichità con smercio di street food, una struttura decorata con immagini che riproducono una ninfa marina a cavallo e animali dai colori accesi. Iltornato alla luce recentemente anon ha lasciato affatto indifferenti: un team interdisciplinare di specialisti ha immediatamente provveduto a studiare il materiale per verificare quanto la scoperta possa ampliare le conoscenze sulle abitudini alimentari di età romana. "Un grande esempio per la ripresa del Paese", si è affrettato a pronunciare Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali. Peccato però che si sia dimenticato di riferire un particolare di certo ...

radiokisskiss : Un termopolio a dir poco meraviglioso e quasi del tutto intatto è stato ritrovato dagli archeologi in quel magnific… - GothicPsyche : Più lo vedo e più quel #termopolio mi commuove da quanto è bello?? #Pompeiultimascoperta - Mauro39531369 : @MarcoKris87 . se il Zaia studiava storia..saprebbe che un suo antenato..tale' Caio Sempronio SALVINUS..pasteggiava… - INSTABILOBOSS : @cris_tian76 Io sono un complottista . Per me quel termopolio e' finto. L'hanno fatto di cartongesso gli scenografi… - timetoewill : Penso costantemente a quel giallo vibrante del Termopolio della Regio V a Pompei -

Ultime Notizie dalla rete : Quel Termopolio Quel Termopolio di Pompei? Solo una "scusa" per la Francia il Giornale Quel Termopolio di Pompei? Solo una "scusa" per la Francia

Ritrovamento vecchio di almeno un anno e mezzo: foto del Termopolio già nel 2019. Usato per trasmettere su Rai2 un costoso documentario francese.

Dallo street food del termopolio dell'antica Pompei all'alta cucina dell'Italia di oggi: Paolo Gramaglia ci fa da guida

Un viaggio gastronomico attraverso due millenni, dalle pietanze e bevande servite nell'antico Termopolium pompeiano fino alla cucina di oggi di Paolo Gramaglia, chef patron del ristorante President ...

Ritrovamento vecchio di almeno un anno e mezzo: foto del Termopolio già nel 2019. Usato per trasmettere su Rai2 un costoso documentario francese.Un viaggio gastronomico attraverso due millenni, dalle pietanze e bevande servite nell'antico Termopolium pompeiano fino alla cucina di oggi di Paolo Gramaglia, chef patron del ristorante President ...