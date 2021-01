Paolo Fox surclassato da un concorrente del Gfvip: Ecco l’iniziativa (Di sabato 2 gennaio 2021) Si sa l’oroscopo in tv la notte di Capodanno fa sempre tanti ascolti. Ci ha pensato il Gf Vip che andato in onda l’ultimo giorno dell’anno ha pensato di battere anche Paolo Fox con un astrologo d’eccezione Tommaso ZorziE chi lo avrebbe mai detto ad Alfonso Signorini di concludere l’ultimo giorno dell’anno più duro di sempre, lavorando? La notte di Capodanno il Gfvip è andato in onda in una versione innovativa, coinvolgendo i concorrenti ed i vari ospiti, in uno spettacolo originale, tra burlesque e oroscopi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Dopo la 30esima puntata quella di Capodanno, non c’è stata nessuna nomination. I nominati che lunedì 4 gennaio conosceranno il loro destino sono gli stessi della puntata del 28 dicembre 2020: Giacomo ... Leggi su kronic (Di sabato 2 gennaio 2021) Si sa l’oroscopo in tv la notte di Capodanno fa sempre tanti ascolti. Ci ha pensato il Gf Vip che andato in onda l’ultimo giorno dell’anno ha pensato di battere ancheFox con un astrologo d’eccezione Tommaso ZorziE chi lo avrebbe mai detto ad Alfonso Signorini di concludere l’ultimo giorno dell’anno più duro di sempre, lavorando? La notte di Capodanno ilè andato in onda in una versione innovativa, coinvolgendo i concorrenti ed i vari ospiti, in uno spettacolo originale, tra burlesque e oroscopi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Dopo la 30esima puntata quella di Capodanno, non c’è stata nessuna nomination. I nominati che lunedì 4 gennaio conosceranno il loro destino sono gli stessi della puntata del 28 dicembre 2020: Giacomo ...

